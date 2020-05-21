В Казань из Якутии на двух самолетах прилетят 167 вахтовиков

21 Май 2020 2020-05-21T12:17:58+03:00

Все они сдадут тесты на коронавирус и проведут две недели в санатории "Ливадия"

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Столица Татарстана сегодня, 21 мая, и завтра, 22 мая, ожидает прибытие двух партий вахтовиков из Якутии. Они пройдут 14-дневный карантин в обсерваторе - санатории "Ливадия".

Два самолета прибудут спецрейсами. Процедура обследования вновь прибывших уже отработана - температуру вахтовикам измерят непосредственно на борту воздушного судна, затем их перевезут в "Ливадию". Все вахтовики сдадут тесты на коронавирусную инфекцию.

В региональном оперативном штабе по борьбе с covid-19 сообщили, что в этот четверг, 21 мая, из санатория будут выезжать 69 вахтовиков, прибывших на карантин ранее. У всех отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU