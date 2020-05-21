2020-05-21T13:15:19+03:00
Общество

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман республики с Днем принятия ислама

Он пожелал верующим счастья, мира, добра, благополучия и милости Всевышнего
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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В четверг, 21 мая, президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман республики с Днем принятия ислама Волжской Булгарией. Он пожелал верующим счастья, мира, добра, благополучия и милости Всевышнего.

- Пустив духовные корни в Среднем Поволжье ещё во второй половине девятого века, в 922 году ислам был принят в качестве государственной религии булгарами во главе с эльтебером Алмушем при непосредственном участии посольства багдадского халифа аль-Муктадира Биллаха. Это событие оказало определяющее влияние на выбор пути цивилизационного развития, формирование государственности и национальной идентичности нашего народа, - начинает свое обращение Минниханов. - И сегодня – по прошествии без малого одиннадцати веков, в год празднования 100-летия образования Татарской АССР, все мы с искренней верой во Всемилостивого Аллаха, особыми чувствами сопричастности к великим достижениям мусульманского мира и признательности своим предкам за их благие деяния вспоминаем те эпохальные события, молимся за благополучие родного Татарстана и нашей великой России, приобщаемся к бесценному духовному наследию признанных богословов и учёных.

Глава республики также отметил, что уверен в том, что после улучшения эпидемиологической ситуации люди смогут благочестиво и торжественно почтить память наших предшественников, которую стойко хранят седые камни Древнего Болгара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман республики с Днем принятия ислама
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