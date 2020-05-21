2020-05-21T16:35:40+03:00
Дом. Семья

В Ульяновске спасли провалившегося через решетки в яму котенка

Спецоперацию проводили сотрудники МЧС области
Лика ИСАЕВА
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Котенок попал в западнюКотенок попал в западнюФото: ГУ МЧС России по Ульяновской области
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Жительница одной из многоэтажек по улице Пушкарева в Засвияжском районе Ульяновска позвонила в службу спасения 112. Она сообщила, что слышит жалобное мяуканье, доносящее из приямка у дома. Сверху на нем было уложена решетка, и самостоятельно отыскать и извлечь котенка она не могла.

На место прибыли спасатели городской поисково-спасательной службы. Они с помощью бензореза вскрыли металлическую решетку и достали котёнка.

Осмотр животного показал, что оно не пострадало во время операции по его спасению. Помощь ветеринаров не потребовалась. После счастливого спасения котёнка забрала женщина, которая и вызывала спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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