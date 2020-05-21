В Ульяновске спасли провалившегося через решетки в яму котенка
Жительница одной из многоэтажек по улице Пушкарева в Засвияжском районе Ульяновска позвонила в службу спасения 112. Она сообщила, что слышит жалобное мяуканье, доносящее из приямка у дома. Сверху на нем было уложена решетка, и самостоятельно отыскать и извлечь котенка она не могла.
На место прибыли спасатели городской поисково-спасательной службы. Они с помощью бензореза вскрыли металлическую решетку и достали котёнка.
Осмотр животного показал, что оно не пострадало во время операции по его спасению. Помощь ветеринаров не потребовалась. После счастливого спасения котёнка забрала женщина, которая и вызывала спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС Ульяновской области.
ИСТОЧНИК KP.RU