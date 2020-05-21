В Ульяновске иномарка сбили 9-летнего велосипедиста
ДТП произошло на улице Хрустальная
Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области
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В среду, 20 мая, у дома №52 на улице Хрустальная в Ульяновске произошло ДТП. Около 16.00 автомобиль “Тойота Королла” сбил велосипедиста, который, по предварительным данным, пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства.
- В результате ДТП 9-летний велосипедист был госпитализирован, - сообщает пресс-служба ГИБДД Ульяновской области.
Известно, что за рулем иномарки находился трезвый 41-летний мужчина с 16-летним стажем вождения.
ИСТОЧНИК KP.RU