В Ульяновске иномарка сбили 9-летнего велосипедиста

21 Май 2020 2020-05-21T12:49:34+03:00

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В среду, 20 мая, у дома №52 на улице Хрустальная в Ульяновске произошло ДТП. Около 16.00 автомобиль “Тойота Королла” сбил велосипедиста, который, по предварительным данным, пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства.

- В результате ДТП 9-летний велосипедист был госпитализирован, - сообщает пресс-служба ГИБДД Ульяновской области.

Известно, что за рулем иномарки находился трезвый 41-летний мужчина с 16-летним стажем вождения.

ИСТОЧНИК KP.RU