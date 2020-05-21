2020-05-21T10:11:12+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах пропала 38-летняя Ирина Аюкина

Женщина ушла из своего дома в поселке ГЭС утром 16 мая
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"
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В Набережных Челнах начались активные поиски 38-летней Ирины Аюкиной (Литовченко). Женщина, проживающая в поселке ГЭС, ушла из дома около 8 часов утра 16 мая и пропала. Родные обратились за помощью в полицию.

Известно, что Ирина ростом около 165 сантиметров имеет худощавое телосложение, голубые глаза и темно-русые короткие волосы. На подбородке у женщины есть штрам, а на правой ноге - татуировка. На момент пропажи на ней был темно-синий горнолыжный костюм с голубыми вставками и, возможно, очки для зрения.

Всех, кто видел пропавшую женщину, просьба сообщить об этом по телефонам 8(904)675 30 15 или 8(960)079-53-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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