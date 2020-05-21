2020-05-21T11:07:02+03:00
Происшествия

В Марий Эл по факту гибели подростков в реке возбудили уголовное дело

Его возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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В Юринском районе благодаря крану удалось поднять на поверхность утонувший автомобиль, в котором обнаружили тела двух подростков 18-ти и 14-ти лет. Напомним, там ночью 20 мая утонула отечественная легковушка вместе с водителем и его пассажиром.

Следователям удалось установить предполагаемую картину произошедшего: в ту ночь на берег Ветлуги на легковушки приехали два брата 18 и 14 лет и их знакомая девушка . Во время рыбалки мальчики замерзи и пошли греться в машину. Младший завел ее, но автомобиль тут же съехал с обрыва вниз и затонул. В салоне находились оба брата, они погибли. Выяснилось, что коробка передач была оставлена на скорости.

Автомобиль подняли на поверхность Фото: Из материалов пресс-службы

Автомобиль подняли на поверхностьФото: Из материалов пресс-службы

- В целях проведения необходимых следственных действий возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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