В Казани в аварии пострадала годовалая пассажирка иномарки

21 Май 2020 2020-05-21T11:21:04+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 мая в 9.28 напротив дома №16 по улице Дементьева в Авиастроительном районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 42-летний водитель иномарки "Фольксваген Поло" при перестроении не уступил дорогу и создал помеху попутной "Хёндэ Елантра" под управлением 30-летнего водителя. Последнему водителю пришлось, избегая столкновения, врезаться в столб.

- В результате ДТП пострадала годовалая пассажирка автомобиля "Хёндэ" - девочка получила травму головы, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU