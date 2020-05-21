2020-05-21T09:43:53+03:00
Общество

Госавтоинспекция Казани проводит профилактическое мероприятие "Внимание - дети!"

Первый этап в Казани проводится с 20 мая по 3 июня
Лика ИСАЕВА
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Инспекторы ДПС просят водителей быть осторожнее на дорогах в дни школьных каникулИнспекторы ДПС просят водителей быть осторожнее на дорогах в дни школьных каникулФото: МВД по РТ
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Традиционно перед началом долгих летних каникул Госавтоинспекция Казани проводит профилактическое мероприятие "Внимание – дети!". Это комплекс различных мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Он проводится ежегодно в несколько этапов. Первый этап в Казани проводится с 20 мая по 3 июня.

- Конец учебного года и начало летних школьных каникул – опасный период, когда школьники часто оказываются предоставлены сами себе, больше времени проводят на улице без присмотра и контроля со стороны взрослых. Поэтому очень важно напомнить детям об основных правилах безопасного поведения на дороге и в транспорте. В этом деле ключевую роль должны сыграть родители, - рассказал начальник ОГИБДД УМВД Казани Игорь Новиков.

Напомним, что с начала 2020 года в столице Татарстана по неосторожности самих детей произошло три аварии, основными причинами которых стали нарушения правил перехода проезжей части, неподчинение сигналам светофора и неожиданный выход из-за сооружений.

В свою очередь по вине водителей зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 24 юных казанцев получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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