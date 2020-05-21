2020-05-21T09:09:27+03:00
Происшествия

В Казани автомобиль после ДТП сбил пешехода на "зебре"

Пострадавший госпитализирован
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Пострадавшего сбили на "зебре"Пострадавшего сбили на "зебре"Фото: МВД по РТ
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие произошло в столице Татарстана возле дома №106 по улице Беломорская. В 8.24 в среду, 20 мая, 51-летний водитель автомобиля "Рено Флюенс", по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген Тигуан", которым управлял 61-летний пенсионер. От удара автомобиль "Фольксваген" отбросило вперед на 59-летнего мужчину, который переходил дорогу по "зебре".

- В результате аварии пострадавший получил травму ноги и госпитализирован, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ фиксирует снижение числа обращений по кредитным каникулам на треть
В Марий Эл по факту гибели подростков в реке возбудили уголовное дело
В Казани в аварии пострадала годовалая пассажирка иномарки
В Набережных Челнах пропала 38-летняя Ирина Аюкина
Госавтоинспекция Казани проводит профилактическое мероприятие "Внимание - дети!"
В Казани автомобиль после ДТП сбил пешехода на "зебре"
Мошенники "развели" сотрудницу банка и похитили ее сбережения
В Ульяновске из глубокого колодца спасли щенка
Стал известен график избирательной кампании главы Чувашии 2020
Из-за коронавируса в Набережных Челнах перенесли проверку пляжей перед купальным сезоном 2020
В Чувашии медики, которые не получили выплаты за работу с коронавирусными пациентами, могут пожаловаться в прокуратуру
В Ульяновске 1,5-годовалый ребенок закрылся в ванной и не смог выйти
Еще один завод Набережных Челнов начнет производить медицинские маски
Александр Бастрыкин уволил экс-главного следователя Набережных Челнов Камиля Халиева
Казанский зооботсад «Река Замбези» снова заработает с 21 мая
В Татарстане экс-директора школы-интерната для детей инвалидов заподозрили в мошенничестве
Минздрав Чувашии потратит более 353 миллионов рублей на покупку компьютеров для медиков