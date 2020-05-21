В Казани автомобиль после ДТП сбил пешехода на "зебре"

21 Май 2020 2020-05-21T09:09:27+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в столице Татарстана возле дома №106 по улице Беломорская. В 8.24 в среду, 20 мая, 51-летний водитель автомобиля "Рено Флюенс", по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген Тигуан", которым управлял 61-летний пенсионер. От удара автомобиль "Фольксваген" отбросило вперед на 59-летнего мужчину, который переходил дорогу по "зебре".

- В результате аварии пострадавший получил травму ноги и госпитализирован, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU