Мошенники "развели" сотрудницу банка и похитили ее сбережения

21 Май 2020 2020-05-21T08:27:20+03:00

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В полицию обратилась 48-летняя руководитель центра ипотечного кредитования одного из банков. Женщина 18 мая увидела в одной из соцсетей рекламу своего же банка, в которой он всем своим клиентам, пострадавшим от сложившейся ситуации в мире может получить компенсацию в размере 2020 рублей. Получить компенсацию было легко - надо было только пройти небольшой опрос на сайте, в котором необходимо было ввести данные банковской карты.

Женщина все выполнила, ввела даже CVV-код. Когда на ее телефон пришло смс-сообщение с четырехзначным кодом, его она тоже указала на сайте. Ей сказали спасибо и пообещали вскоре перевести деньги. Но когда банковский работник проверила своей счет, то оказалось, что с ее банковской карты списали 300 тысяч рублей на карту стороннего банка.

Только тогда женщина решила позвонить на горячую линию банка, где выяснилось, что никаких акций там не проводится. После этого потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковской карты», сообщили в УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU