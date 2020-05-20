Александр Бастрыкин уволил экс-главного следователя Набережных Челнов Камиля Халиева

20 Май 2020 2020-05-20T18:36:29+03:00

Его подозревают в подписании документов на закрытие уголовного дела об изнасиловании подростка иностранцем

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В эту среду руководитель Следственного комитете Александр Бастрыкин своим приказом уволили экс-главного следователя Набережных Челнов Камиля Халиева, сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах. Напомним, в январе 2020 года Халиева по решению суда отстранили от занимаемой должности.

Уже экс-следователь и его заместитель Ильдар Шакиров проходят фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконное освобождение от уголовной ответственности».

Оказалось, что подписи Халиева и Шакирова стоят на документах о на закрытие уголовного дела об изнасиловании 16-летней девушки гражданином Турции. В результате чего иностранцу удалось безнаказанным покинуть территорию России.

ИСТОЧНИК KP.RU