Бывший игрок "Рубина" перешел в "самый везучий клуб мира"

20 Май 2020 2020-05-20T15:50:31+03:00

Роман Акбашев только зимой сменил казанский клуб на "Нефтехимик", но в нижнекамской команде не задержался

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Нижнекамский "Нефтехимик " стал одним из открытий досрочно завершенного сезона в ФНЛ. Проводя во второй по силе лиге страны всего первый сезон, клуб из Татарстана занял пятое место, а в случае продолжения турнира мог замахнуться и на стыковые матчи с командами Премьер-Лиги.

Какие планы будут стоять перед клубом в новом сезоне - не известно. Тем временем, команду уже покинул первый игрок. Им оказался 28-летний полузащитник Роман Акбашев. Он лишь зимой перебрался в "Нефтехимик" из казанского "Рубина". За нижнекамский клуб Акбашев сыграл лишь в двух матчах и даже успел забить один гол.

Новым клубом Акбашева стал воронежский "Факел". Клуб из столицы Черноземья за последние годы может легко претендовать на звание "самой везучей команды мира".

Три года подряд "Факел" финишировал в зоне вылета в ФНЛ, но каждый раз избегал понижения в классе. Два предыдущих года воронежцы спасались из-за отказа других команд участвовать во второй по силе лиге страны.

В нынешнем же турнире помогло его досрочное завершение. После приостановки чемпионата ФНЛ "Факел" шел 19-м и в оставшихся матчах вряд ли смог набрать нужное количество очков, чтобы сохранить прописку в подэлитном дивизионе. Однако, завершив сезон досрочно руководство ФНЛ решило, что никто из турнира лигу не покинет. Таким образом, "Факел" спасся вот уже в третий раз!

ИСТОЧНИК KP.RU