"Зенит" усилился Олимпийским чемпионом

20 Май 2020 2020-05-20T14:54:37+03:00

Александр Волков спустя пять лет возвращается в столицу Татарстана

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Казанский "Зенит" усилился вот уже третьим новобранцем в межсезонье. Вслед за Бартошем Бедножем и Артемом Смоляром клуб из Татарстана заключил контракт с опытнейшим 35-летним блокирующим Александром Волковым.

Волейболист прекрасно знаком казанским болельщикам. Он выступал за "Зенит" с 2011 по 2015 годы, выиграв три чемпионата России и Лигу Чемпионов. После отъезда из Казани он выступал за "Урал", "Газпром-Югру", московское "Динамо" и питерский "Зенит", а минувший сезон провел в составе "Динамо" из Ленинградской области.

Волков долгое время выступал за сборную России. Наивысшим достижением можно назвать золотую медаль Олимпийский игр в Лондоне в 2012 году.

ИСТОЧНИК KP.RU