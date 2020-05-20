2020-05-20T14:54:37+03:00
Спорт

"Зенит" усилился Олимпийским чемпионом

Александр Волков спустя пять лет возвращается в столицу Татарстана
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ВК "Зенит-Казань".Фото: ВК "Зенит-Казань".
Изменить размер текста:

Казанский "Зенит" усилился вот уже третьим новобранцем в межсезонье. Вслед за Бартошем Бедножем и Артемом Смоляром клуб из Татарстана заключил контракт с опытнейшим 35-летним блокирующим Александром Волковым.

Волейболист прекрасно знаком казанским болельщикам. Он выступал за "Зенит" с 2011 по 2015 годы, выиграв три чемпионата России и Лигу Чемпионов. После отъезда из Казани он выступал за "Урал", "Газпром-Югру", московское "Динамо" и питерский "Зенит", а минувший сезон провел в составе "Динамо" из Ленинградской области.

Волков долгое время выступал за сборную России. Наивысшим достижением можно назвать золотую медаль Олимпийский игр в Лондоне в 2012 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокурор Татарстана лично занялся историей врача, которому не выплатили деньги за работу с коронавирусными пациентами
Осталась только лодка: в Татарстане на реке Кама пропал рыбак
Бывший игрок "Рубина" перешел в "самый везучий клуб мира"
В Татарстане на реке Кама утонул рыбак
"Зенит" усилился Олимпийским чемпионом
Из-за убийства 8-летнего мальчика рокуратура Татарстана проверит органы опеки
Поликлиники Татарстана возобновили прием пациентов
ВТБ начинает выдачу кредитов наличными по телефону
В Марий Эл пропала 80-летняя пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи
В Татарстане ожидаются заморозки до -1 градуса
В Татарстане предпринимателя заподозрили в секс-насилии над 11-летней школьницей
С 20 мая из Казани вновь стали ходить электрички в Волжск, Свияжск и Арск
В Марий Эл машина утонула с двумя подростками
В Чувашии в ДТП с легковушкой и грузовика пострадали двое детей и их отец
В Татарстане, спустя две недели, нашли пропавшего Роберта Гараева