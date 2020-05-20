Стал известен график избирательной кампании главы Чувашии 2020

20 Май 2020 2020-05-20T18:55:24+03:00

Так, после 18.00 24 июля документы от кандидатов приниматься уже не будут

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13 сентября 2020 года жители Чувашии будут выбирать главу региона. Совсем скоро в республике начнется избирательная компания. Ее график, состоящий из 79 пунктов, опубликовал региональный Центризбирком.

Так, например, в период с 4 по 14 июня Госсовет должен принять решение о назначении выборов, а с 24 июня по 24 июля будет проходить самовыдвижения кандидатов и выдвижение кандидатов избирательными объединениями. При этом после 18.00 24 июля документы от претендентов на должность главы региона приниматься не будут.

Агитационный период будет длиться со дня представления кандидатом в ЦИК заявления о согласии баллотироваться до 0.00 12 сентября. При этом агитация в СМИ возможна лишь с 15 августа.

Результаты выборов должны быть обнародованы не позже 16 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU