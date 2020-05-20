2020-05-20T14:51:17+03:00
Происшествия

Из-за убийства 8-летнего мальчика рокуратура Татарстана проверит органы опеки

Расследование уголовного дела взято на особый контроль в аппарате надзорного ведомства республики
Лика ИСАЕВА
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Фото: прокуратура ТатарстанаФото: прокуратура Татарстана
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В своей квартире 19 мая были обнаружены тела двух жителей Альметьевска - 8-летнего мальчика и его 38-летней мамы. По предварительным данным, ребенок был задушен, а его мать - воспитательница детского сада, покончила с собой.

По данному факту в СУ СКР Татарстана было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

- Прокурор республики поручил провести проверку исполнения местными органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований действующего законодательства в части выявления неблагополучных семей, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.

Заниматься проверкой будет лично Альметьевский городской прокурор. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Само расследование этого уголовного дела взято на особый контроль в аппарате прокуратуры Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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