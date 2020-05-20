В Йошкар-Оле иномарка сбила пятилетнего мальчика
Во вторник, 19 мая, около 17.00 на бульваре Ураева в Йошкар-Оле легковой автомобиль Suzuki сбил пятилетнего пешехода. По предварительным данным, 65-летний водитель иномарки начал движение, не убедившись в безопасности своего маневра.
- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, - сообщает пресс-служба ГИБДД Марий Эл.
Отметим, что в марийском Волжске на улице 107 Бригады пару часов спустя ВАЗ-2109 сбил 64-летнюю женщину. Предварительно, она переходила дорогу по “зебре”. С места ДТП женщина была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU
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