Прокурор Татарстана лично занялся историей врача, которому не выплатили деньги за работу с коронавирусными пациентами

20 Май 2020 2020-05-20T16:04:13+03:00

Илдус Нафиков пообщался с врачом, у которого подозревают коронавирус, по видеосвязи. Фото: скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

В соцсетях появилась жалоба от врача-хирурга из Зеленодольского района республики. Мужчина рассказал, что у него подозревают covid-19, сейчас он находится на самоизоляции. Но, получив расчетные квиточки, мужчина не обнаружил обещанных доплат за работу с коронавирусными пациентами.

Ситуацию взял под личный контроль прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Он лично перезвонил мужчине и выяснил все подробности произошедшего. По факту обращения хирурга начата прокурорская проверка, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики.

ИСТОЧНИК KP.RU