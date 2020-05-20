Прокурор Татарстана лично занялся историей врача, которому не выплатили деньги за работу с коронавирусными пациентами
Илдус Нафиков сам перезвонил медику
Илдус Нафиков пообщался с врачом, у которого подозревают коронавирус, по видеосвязи.Фото: скриншот с видео
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В соцсетях появилась жалоба от врача-хирурга из Зеленодольского района республики. Мужчина рассказал, что у него подозревают covid-19, сейчас он находится на самоизоляции. Но, получив расчетные квиточки, мужчина не обнаружил обещанных доплат за работу с коронавирусными пациентами.
Ситуацию взял под личный контроль прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Он лично перезвонил мужчине и выяснил все подробности произошедшего. По факту обращения хирурга начата прокурорская проверка, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики.
ИСТОЧНИК KP.RU