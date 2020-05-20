"Жители будут благодарны": мэр Казани Ильсур Метшин попросил сократить сроки осократитпрессовки в этом году

20 Май 2020 2020-05-20T17:36:08+03:00

Он заметил, что пенсионерам, которые продолжают сидеть дома из-за коронавируса, будет тяжело без горячей воды

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Сегодня, 20 мая, мэр Казани Ильсур Метшин посетил одну из городских котельных. В ходе разговора с руководством предприятия, он попросил сократить сроки опрессовки в этом году. Ведь пенсионеры по-прежнему стараются находиться дома из-за коронавируса, и им будет тяжело без горячей воды.

Уменьшить срок опрессовки градоначальник предложил за счет усиления работы и увеличения сменности. Руководство “Казэнерго” пообещало сделать все возможное, чтобы завершить работы в кратчайшие сроки.

- Важно, чтобы подготовка к отопительному сезону прошла качественно. Но то, что вы сами берете на себя такие обязательства, чтобы уменьшить срок опрессовки, – это радует. Жители будут благодарны, - отметил Метшин.

ИСТОЧНИК KP.RU