2020-05-20T16:26:49+03:00
Общество

В Набережных Челнах из-за плохой погоды погас Вечный огонь

Сейчас он вновь зажжен [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Во вторник, 19 мая, жители поселка ГЭС в Набережных Челнах заметили, что в мемориальном комплексе погас Вечный огонь. Соответствующие фотографии были опубликованы в соцсетях. Горожан возмутила эта картина:

“А вот это уже серьезный залёт, господа начальники!”,

“Потому что не было парада!”,

“2020 пугает меня ещё сильнее”.

- Информация направлена в специализированную организацию ОАОГорзеленхоз“, - ответила утром следующего дня администрация Комсомольского района.

По предварительной версии, причиной произошедшего стала плохая погода, в частности дождь. Сейчас Вечный огонь вновь зажжен.

Фото: администрация Комсомольского района

Фото: администрация Комсомольского района

ИСТОЧНИК KP.RU

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