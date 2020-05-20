В Набережных Челнах из-за плохой погоды погас Вечный огонь
Во вторник, 19 мая, жители поселка ГЭС в Набережных Челнах заметили, что в мемориальном комплексе погас Вечный огонь. Соответствующие фотографии были опубликованы в соцсетях. Горожан возмутила эта картина:
“А вот это уже серьезный залёт, господа начальники!”,
“Потому что не было парада!”,
“2020 пугает меня ещё сильнее”.
- Информация направлена в специализированную организацию ОАО „Горзеленхоз“, - ответила утром следующего дня администрация Комсомольского района.
По предварительной версии, причиной произошедшего стала плохая погода, в частности дождь. Сейчас Вечный огонь вновь зажжен.
Фото: администрация Комсомольского района
ИСТОЧНИК KP.RU