Из-за коронавируса в Набережных Челнах перенесли проверку пляжей перед купальным сезоном 2020

20 Май 2020 2020-05-20T18:52:47+03:00

В Набережных Челнах есть пять официальных пляжей и одно оборудованное место отдыха. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Их техническое освидетельствование пройдет после улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе

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Техническое освидетельствование пляжей по готовности к купальному сезону 2020 в Набережных Челнах должно было пройти с 25 по 29 мая, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Из-за нее проверка территорий перенесена на неопределенный срок. Об этом заявил руководитель местного инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС Татарстана Абузар Нугуманов во время заседания комиссии по ЧС.

Нугуманов напомнил, что в Набережных Челнах есть пять официальных пляжей: городской пляж, пляж ЛОК "Радуга", пляж б/о "Лесная сказка", пляж ЗОЛ "Солнышко" и пляж "Буревестник", а также одно оборудованное место отдыха - на набережной Габдуллы Тукая.

ИСТОЧНИК KP.RU