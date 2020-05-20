2020-05-20T18:52:47+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Набережных Челнах перенесли проверку пляжей перед купальным сезоном 2020

Их техническое освидетельствование пройдет после улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе
Алина ГАБДУЛИНА
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В Набережных Челнах есть пять официальных пляжей и одно оборудованное место отдыха.В Набережных Челнах есть пять официальных пляжей и одно оборудованное место отдыха.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Техническое освидетельствование пляжей по готовности к купальному сезону 2020 в Набережных Челнах должно было пройти с 25 по 29 мая, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Из-за нее проверка территорий перенесена на неопределенный срок. Об этом заявил руководитель местного инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС Татарстана Абузар Нугуманов во время заседания комиссии по ЧС.

Нугуманов напомнил, что в Набережных Челнах есть пять официальных пляжей: городской пляж, пляж ЛОК "Радуга", пляж б/о "Лесная сказка", пляж ЗОЛ "Солнышко" и пляж "Буревестник", а также одно оборудованное место отдыха - на набережной Габдуллы Тукая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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