Еще один завод Набережных Челнов начнет производить медицинские маски
На территории энергоремонтного цеха завода запасных частей и компонентов в Набережных Челнах запустят производство медицинских масок, спрос на которые резко вырос из-за пандемии коронавируса.
Монтаж автоматической линии на предприятии был выполнен за два дня, сейчас идут пуско-наладочные работы и выпуск опытной партии. После на заводе будут производить порядка 2,4 тысяч масок в час.
- В первую очередь, защитными масками будут обеспечены сотрудники градообразующего предприятия и горожане. Важно отметить, что чем больше предпринимателей будут открывать новые производства и изготавливать дефицитные средства индивидуальной защиты, тем ниже будут цены на них для потребителя, - отметила зампредседателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству города Альфия Когогина по время посещения завода.
ИСТОЧНИК KP.RU