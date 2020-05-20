2020-05-20T18:45:18+03:00
Общество

Еще один завод Набережных Челнов начнет производить медицинские маски

Заявленная производительности - 2,4 тысяч штук в час
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: nabchelny.ruФото: nabchelny.ru
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На территории энергоремонтного цеха завода запасных частей и компонентов в Набережных Челнах запустят производство медицинских масок, спрос на которые резко вырос из-за пандемии коронавируса.

Монтаж автоматической линии на предприятии был выполнен за два дня, сейчас идут пуско-наладочные работы и выпуск опытной партии. После на заводе будут производить порядка 2,4 тысяч масок в час.

- В первую очередь, защитными масками будут обеспечены сотрудники градообразующего предприятия и горожане. Важно отметить, что чем больше предпринимателей будут открывать новые производства и изготавливать дефицитные средства индивидуальной защиты, тем ниже будут цены на них для потребителя, - отметила зампредседателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству города Альфия Когогина по время посещения завода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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