В Татарстане предпринимателя заподозрили в секс-насилии над 11-летней школьницей

20 Май 2020 2020-05-20T12:36:20+03:00

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Нападение на 11-летнюю девочку произошло у нее дома, в Лениногорске. 61-летний индивидуальный предприниматель, по версии следствия, совершил в отношении ребенка то, что попадает под уголовную статью "Насильственные действия сексуального характера".

С пострадавшей работают медики и психологи, она находится под наблюдением специалистов.

- Злоумышленник задержан, он подозревается в насильственном преступлении. По факту нападения возбуждено уголовное дело, - сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU