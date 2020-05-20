В Татарстане предпринимателя заподозрили в секс-насилии над 11-летней школьницей
Нападение на 11-летнюю девочку произошло у нее дома, в Лениногорске. 61-летний индивидуальный предприниматель, по версии следствия, совершил в отношении ребенка то, что попадает под уголовную статью "Насильственные действия сексуального характера".
С пострадавшей работают медики и психологи, она находится под наблюдением специалистов.
- Злоумышленник задержан, он подозревается в насильственном преступлении. По факту нападения возбуждено уголовное дело, - сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»