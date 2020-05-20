2020-05-20T12:36:20+03:00
Происшествия

В Татарстане предпринимателя заподозрили в секс-насилии над 11-летней школьницей

61-летний мужчина задержан
Лика ИСАЕВА
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В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Нападение на 11-летнюю девочку произошло у нее дома, в Лениногорске. 61-летний индивидуальный предприниматель, по версии следствия, совершил в отношении ребенка то, что попадает под уголовную статью "Насильственные действия сексуального характера".

С пострадавшей работают медики и психологи, она находится под наблюдением специалистов.

- Злоумышленник задержан, он подозревается в насильственном преступлении. По факту нападения возбуждено уголовное дело, - сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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