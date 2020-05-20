В Чувашии медики, которые не получили выплаты за работу с коронавирусными пациентами, могут пожаловаться в прокуратуру

20 Май 2020 2020-05-20T18:50:22+03:00

По всем сообщениям будут организованы проверки. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Медицинские работники, которые контактируют с зараженными коронавирусом, имеют право на стимулирующие выплаты. Прокуратура Чувашии организовала “горячую линию” о нарушениях при получении этих денег.

Медики республики могут пожаловаться по телефону 8 (8352) 39-20-52 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

По всем сообщениям будут организованы проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, Чувашия вошла в топ-3 регионов России по эффективности поддержки медиков во время пандемии. Исследователи отметили, что в республике было выделено 28 миллионов рублей на местные выплаты тем медработникам, которые не попадают в федеральный список. При этом из федерального бюджета Чувашии было направлено более 124 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU