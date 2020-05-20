В Йошкар-Оле откроют отделение реабилитации для переболевших коронавирусом
Стало известно, что в медсанчасти №1 Йошкар-Олы откроется отделение реабилитации для людей, переболевших коронавирусом, осложненным пневмонией. Здесь они будут не только восстанавливаться со стороны бронхолегочной системы, но и получать профилактику поздних осложнений сопутствующих заболеваний при COVID-19.
- В отделение будут направляться пациенты после стационарного лечения по поводу коронавирусной инфекции на фоне других хронических неинфекционных заболеваний. Это пациенты, у которых обследование на СOVID-19 дало два отрицательных ответа, - сообщает Минздрав Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU