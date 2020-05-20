В Йошкар-Оле откроют отделение реабилитации для переболевших коронавирусом

20 Май 2020 2020-05-20T16:22:42+03:00

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Стало известно, что в медсанчасти №1 Йошкар-Олы откроется отделение реабилитации для людей, переболевших коронавирусом, осложненным пневмонией. Здесь они будут не только восстанавливаться со стороны бронхолегочной системы, но и получать профилактику поздних осложнений сопутствующих заболеваний при COVID-19.

- В отделение будут направляться пациенты после стационарного лечения по поводу коронавирусной инфекции на фоне других хронических неинфекционных заболеваний. Это пациенты, у которых обследование на СOVID-19 дало два отрицательных ответа, - сообщает Минздрав Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU