С 20 мая из Казани вновь стали ходить электрички в Волжск, Свияжск и Арск

20 Май 2020 2020-05-20T11:49:19+03:00

Одна из электричек уже отправилась в путь. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В четверг их список пополнит еще два пригородных поезда

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Начиная с этой среды, 20 мая, снова начали курсировать три казанские электрички.

Так, согласно вступившим в силу изменениям, пригородный поезд №6327 «Казань – Албаба» сократит свой маршрут. Он будет останавливаться в Свияжске. Отправление из столицы Татарстана в 18.37, прибытие на конечную станцию в 19.53.

Возвращается состав №6325 «Казань – Волжск». Отправление в 17.21, а прибытие в 18.57.

Будет курсировать и пригородный поезд №6359 «Казань – Свияжск». Он отходит от перрона в 19.29, а прибывает на конечную станцию в 20.42.

20 мая уже стартовал рейс другого состава - №6432 «Казань – Арск». Он оправился в путь в 10.32. Прибудет он в 12.10.

Помимо этого, в этот четверг, 21 мая, к этим электричкам также добавятся составы: №6304 «Свияжск – Казань» (отправление в 6.11, прибытие в 7.28) и №6302 «Свияжск – Казань» (отправление в 5.19, прибытие в 6.35).

ИСТОЧНИК KP.RU