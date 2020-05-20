2020-05-20T14:10:40+03:00
Общество

Поликлиники Татарстана возобновили прием пациентов

При этом посещения врачей могут проходить лишь по предварительной записи
Алина ГАБДУЛИНА
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Граждане должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.Граждане должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Татарстане медучреждения возобновили оказание амбулаторно-поликлинической помощи больным. Речь идет о стоматологии, офтальмологии, отолариноголии, акушерстве-гинекологии, терапевтической косметологии и медицинском массаже.

Вместе с тем медики будут проводить плановые иммунизации взрослым и предварительные медосмотры детям перед оформлением в образовательные организации.

При этом все посещения врачей могут проходить лишь по записи. Первым делом специалисты будут измерять пациентам температуру. Последние же должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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