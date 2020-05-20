В Ульяновске из глубокого колодца спасли щенка

20 Май 2020 2020-05-20T18:57:26+03:00

Щенка нашли и вызволили из колодца Фото: ГУ МЧС России по Ульяновской области

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Случайный прохожий услышал, что из колодца глубиной 2 метра в улицы Варейкиса в Железнодорожном районе Ульяновска раздается жалобный скулеж собаки. Заглянув в туда, мужчина обнаружил, что провалился маленький щенок.

Неравнодушный прохожий вызвал на место происшествия спасателей МЧС Ульяновской области.

На место происшествия прибыли специалисты городской поисково-спасательной службы под руководством старшего смены Александра Ильина. Они с помощью альпинисткого снаряжения вызволили щенка и передали его на поверхность. К счастью, животное не пострадало, помощь ветеринаров не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU