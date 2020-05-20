2020-05-20T18:57:26+03:00
Происшествия

В Ульяновске из глубокого колодца спасли щенка

Жалобный плачь собаки услышал прохожий и вызвал спасателей
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Щенка нашли и вызволили из колодцаЩенка нашли и вызволили из колодцаФото: ГУ МЧС России по Ульяновской области
Изменить размер текста:

Случайный прохожий услышал, что из колодца глубиной 2 метра в улицы Варейкиса в Железнодорожном районе Ульяновска раздается жалобный скулеж собаки. Заглянув в туда, мужчина обнаружил, что провалился маленький щенок.

Неравнодушный прохожий вызвал на место происшествия спасателей МЧС Ульяновской области.

На место происшествия прибыли специалисты городской поисково-спасательной службы под руководством старшего смены Александра Ильина. Они с помощью альпинисткого снаряжения вызволили щенка и передали его на поверхность. К счастью, животное не пострадало, помощь ветеринаров не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24