В Ульяновске из глубокого колодца спасли щенка
Случайный прохожий услышал, что из колодца глубиной 2 метра в улицы Варейкиса в Железнодорожном районе Ульяновска раздается жалобный скулеж собаки. Заглянув в туда, мужчина обнаружил, что провалился маленький щенок.
Неравнодушный прохожий вызвал на место происшествия спасателей МЧС Ульяновской области.
На место происшествия прибыли специалисты городской поисково-спасательной службы под руководством старшего смены Александра Ильина. Они с помощью альпинисткого снаряжения вызволили щенка и передали его на поверхность. К счастью, животное не пострадало, помощь ветеринаров не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU