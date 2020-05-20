В каждом районе Татарстана появятся представители бизнес-омбудсмена
Они будут выбраны из числа наиболее активных предпринимателей
Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил назначить в каждом районе и городском округе республики общественных представителей бизнес-омбудсмена. Они будут выбраны из числа наиболее активных предпринимателей. Накануне, 19 мая, глава региона уже провел онлайн-встречи с первыми из них.
Отметим, что районные представители бизнес-омбудсмена будут взаимодействовать с территориальными контрольно-надзорными органами, органами госвласти и местного самоуправления по вопросам обеспечения и защиты прав, а также законных интересов предпринимателей.
ИСТОЧНИК KP.RU