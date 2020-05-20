Минздрав Чувашии потратит более 353 миллионов рублей на покупку компьютеров для медиков

20 Май 2020 2020-05-20T17:43:41+03:00

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Стало известно, что медики Чувашии получат 5 161 компьютер. Соответствующий тендер на сайте госзакупок опубликовал Минздрав региона. Техника обойдется им в 353,9 миллиона рублей.

Согласно техзаданию, в комплект должны входит системный блок, монитор, а также проводные клавиатура и компьютерная мышь.

Подрядчик будет выбран посредством электронного аукциона 27 мая. Свою часть работы он должен будет выполнить в течении 60 дней со дня заключения контракта.

Отметим, что компьютеры будут направлены в 46 медорганизаций. Больше всех получат Городская клиническая больница Чебоксар № 1 (515), Республиканская клиническая больница (440), Городская детская клиническая больница (380), Больница скорой медицинской помощи (315), Шумерлинский территориальный медицинский центр (210), Новочебоксарская городская больница (200) и Новочебоксарский медицинский центр (180).

ИСТОЧНИК KP.RU