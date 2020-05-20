В Татарстане, спустя две недели, нашли пропавшего Роберта Гараева

20 Май 2020 2020-05-20T10:29:51+03:00

О местонахождении мужчины не было ничего известно с 7 мая

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Поиски 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска начались около двух недель назад. Мужчина перестал выходить на связь с близкими 7 мая, и те обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Именно последние вечером во вторник, 19 мая, сообщили о том, что Роберт найден живым. Где он находился все это время, и почему не контактировал с родными, уточняется.

Напомним, в Татарстане до сих пор идут поиски 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района.

ИСТОЧНИК KP.RU