В Марий Эл машина утонула с двумя подростками

20 Май 2020 2020-05-20T11:36:38+03:00

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Трагедия произошла в ночь на 20 мая в Юринском районе республики. По предварительным данным, двое подростков в возрасте 18-ти и 14-ти лет отправились кататься на автомобиле, но в темное время суток не смогли справиться с управлением и вылетели с дороги в реку Ветлуга. Автомобиль и его пассажиры утонули.

Об этом стало известно этой же ночью, но осмотреть место происшествия правоохранители сразу не смогли - помешала темнота.

- По данному факту следственным управлением проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU