В Ульяновске 1,5-годовалый ребенок закрылся в ванной и не смог выйти
Мальчика вызволили из заточения сотрудники МЧС Ульяновской области
Мальчик закрылся в ваннойФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:
Спасателей вызывали 19 мая в Железнодорожный район Ульяновска в квартиру местной жительницы. Ее 1,5-годовалый ребенок закрылся в ванной комнате на защелку, но открыть дверь самостоятельно уже не смог - по малолетству не понимал, что от него хочет мама.
Приехавшие на помощь специалисты МЧС Ульяновской области аккуратно вскрыли дверь и освободили испуганного мальчика. Малыша передали матери в удовлетворительном состоянии.
От медицинской помощи мама и ее ребенок отказались, сообщили в пресс-службе МЧС Ульяновской области.
ИСТОЧНИК KP.RU