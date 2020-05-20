В Ульяновске 1,5-годовалый ребенок закрылся в ванной и не смог выйти

20 Май 2020 2020-05-20T18:48:31+03:00

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Спасателей вызывали 19 мая в Железнодорожный район Ульяновска в квартиру местной жительницы. Ее 1,5-годовалый ребенок закрылся в ванной комнате на защелку, но открыть дверь самостоятельно уже не смог - по малолетству не понимал, что от него хочет мама.

Приехавшие на помощь специалисты МЧС Ульяновской области аккуратно вскрыли дверь и освободили испуганного мальчика. Малыша передали матери в удовлетворительном состоянии.

От медицинской помощи мама и ее ребенок отказались, сообщили в пресс-службе МЧС Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU