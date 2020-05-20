В Чувашии в ДТП с легковушкой и грузовика пострадали двое детей и их отец
Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 мая в 12.20 на трассе Атлашево - Новочебоксарск. Водитель иномарки Ford Fusion - 21-летняя женщина-водитель превысила безопасную скорость, не учитывая сложные погодные условия - шел дождь, зацепила обочину и ее автомобиль выехал на встречку, где врезался в грузовик "Скания".
"Скания" после аварииФото: МВД по Чувашской Республике
В результате аварии тяжелые травмы получил супруг женщины-водителя, он госпитализирован. Пострадали и две дочери супругов - в возрасте трех и пяти лет. Девочки были пристегнуты в своих детских креслах, потому их травмы не вызывают у врачей опасений. Сама автолюбительница от медпомощи отказалась.
ИСТОЧНИК KP.RU
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