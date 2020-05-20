В Казани росгвардейцы спасли женщину, у которой пригорел ужин

20 Май 2020 2020-05-20T09:41:15+03:00

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Во время патрулирования Кировского района столицы Татарстана военнослужащие Росгвардии республики своевременно обнаружили задымление в квартире жилого дома. Благодаря их отважным действиям удалось не допустить пожара и спасти хозяйку-пенсионерку.

Все произошло 17 мая, когда на улице Солнечной патруль заметил густой дым, который шел из форточки многоквартирного дома. Квартира располагалась на первом этаже. Военнослужащие доложили о происшествии дежурному по войсковым нарядам. Тем временем начальник патруля заглянул в окно квартиры и увидел внутри спящую пенсионерку. На стуки в окно и звонки в дверь она не реагировала, пришлось принимать срочные меры.

В квартиру росгвардейцы попали, открыв окно. Пока один занимался хозяйкой, которая уже получила легкую степень отравления продуктами горения, второй поспешил на кухню. Там на плите уже воспламенилась кастрюля с едой. Росгвардеец выключил газ и ликвидировал источник задымления, который чуть не стал причиной пожара.

То самое окно, в которое залезли росгвардейцыФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

Проснувшаяся женщина с трудом поняла, что происходит, и сердечно поблагодарила военнослужащих, спасших ее от пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU