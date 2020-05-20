2020-05-20T09:41:15+03:00
Общество

В Казани росгвардейцы спасли женщину, у которой пригорел ужин

Воспламенившаяся кастрюля могла стать причиной серьезного пожара
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Росгвардейцы спасли женщину от пожараРосгвардейцы спасли женщину от пожараФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
Изменить размер текста:

Во время патрулирования Кировского района столицы Татарстана военнослужащие Росгвардии республики своевременно обнаружили задымление в квартире жилого дома. Благодаря их отважным действиям удалось не допустить пожара и спасти хозяйку-пенсионерку.

Все произошло 17 мая, когда на улице Солнечной патруль заметил густой дым, который шел из форточки многоквартирного дома. Квартира располагалась на первом этаже. Военнослужащие доложили о происшествии дежурному по войсковым нарядам. Тем временем начальник патруля заглянул в окно квартиры и увидел внутри спящую пенсионерку. На стуки в окно и звонки в дверь она не реагировала, пришлось принимать срочные меры.

В квартиру росгвардейцы попали, открыв окно. Пока один занимался хозяйкой, которая уже получила легкую степень отравления продуктами горения, второй поспешил на кухню. Там на плите уже воспламенилась кастрюля с едой. Росгвардеец выключил газ и ликвидировал источник задымления, который чуть не стал причиной пожара.

То самое окно, в которое залезли росгвардейцы Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

То самое окно, в которое залезли росгвардейцыФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

Проснувшаяся женщина с трудом поняла, что происходит, и сердечно поблагодарила военнослужащих, спасших ее от пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани росгвардейцы спасли женщину, у которой пригорел ужин
В Татарстане отец избивал сына и закрывал в гараже за то, что тот обещал рассказать матери о его измене
Небоскреб в Дубаи осветили в стиле флага Татарстана
В Татарстане вернувшийся с работы отец нашел тела 8-летнего сына и его матери
В Татарстане продолжается операция "Нерест"
В Казани женщине-инвалиду заменили лекарства на те, что ей не помогали
В Набережных Челнах мужчина перевел 7.3 миллиона рублей за автомобиль "Тесла"
Татарстан потратит более 46 миллионов рублей на покупку аппаратов ИВЛ
"Ак Барс" подписал сына Дмитрия Квартальнова
В Чебоксарах вновь пропал 77-летний Николай Семенов
Украина ввела санкции против Академии наук Татарстана
В Ульяновске спасатели помогли трехлетней девочке, которая застряла между стеной и батареей
ВТБ планирует выдать 250 млрд рублей ипотеки под 6,5%
В Татарстане на 12 лет осудили мужчину, 20 раз ударившего ножом дочь подруги
После пандемии коронавируса в Чебоксарах могут появиться онлайн-садики
«Это очень тяжелое время для нашего зоопарка»: в казанской «Реке Замбези» рассказали об убытках из-за коронавируса
В Марий Эл построят инфекционный корпус Детской республиканской больницы
«Не один дома»: кино, ТВ, музыка, журналы и облако в новых цифровых тарифах Билайн
В Татарстане увеличилось количество желающих работать в госсекторе на фоне кризиса