2020-05-20T15:27:50+03:00
Происшествия

В Татарстане на реке Кама утонул рыбак

Его тело обнаружили спасатели МЧС республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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ЧП произошло 19 мая. Двое рыбаков отправились на Каму порыбачить. Расположились в палатке на берегу напротив поселка городского типа Камские Поляны Нижнекамского района. Когда утром один из них проснулся, то не обнаружил своего приятеля рядом.

На поиски пропавшего рыбака отправились специалисты ЗПСО №6 МЧС Татарстана. Тело 62-летнего мужчины обнаружили в пяти метрах от берега Камы, это была территория уже Мамадышского района республики.

Утонувший был в верхней одежде, и сотрудники правоохранительных органов, вызванные на место происшествия, сделали предположение, что мужчина в темноте упал в воду с берега и не смог выбраться.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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