Небоскреб в Дубаи осветили в стиле флага Татарстана
Приятной неожиданностью для татарстанцев стало то, что вечером 13-этажный небоскреб Башня Бурдж-Халиф в Объединенных Арабских Эмиратах был подсвечен в цвета флага Татарстана - зеленый, белый и красный.
- Компания Emaar по обращению нашего представительства в Дубае в честь 100-летия ТАССР высветила Бурдж Халифу в цвета флага Татарстана, - сообщили в казанском кремле.
В этом году республика празднует 100-летний ТАССР.
Вот такую красоту можно было увидеть в ОАЭ. Фото предоставлено пресс-службой правительства РТФото: Из материалов пресс-службы
Флаг Татарстана несет в себе обозначение цветов, символизирующих: зелёный как цвет зелени весны, цвет ислама и возрождения; белый цвет как цвет чистоты; красный цвет как зрелость, энергию, силы и жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU