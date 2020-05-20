Небоскреб в Дубаи осветили в стиле флага Татарстана

20 Май 2020 2020-05-20T08:49:52+03:00

По просьбе казанского кремля небоскреб в ОАЭ подсветили в цвета флага Татарстана Фото: Рамиль ГАЛИ

Это было сделано в честь 100-летия ТАССР

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Приятной неожиданностью для татарстанцев стало то, что вечером 13-этажный небоскреб Башня Бурдж-Халиф в Объединенных Арабских Эмиратах был подсвечен в цвета флага Татарстана - зеленый, белый и красный.

- Компания Emaar по обращению нашего представительства в Дубае в честь 100-летия ТАССР высветила Бурдж Халифу в цвета флага Татарстана, - сообщили в казанском кремле.

В этом году республика празднует 100-летний ТАССР.

Вот такую красоту можно было увидеть в ОАЭ. Фото предоставлено пресс-службой правительства РТФото: Из материалов пресс-службы

Флаг Татарстана несет в себе обозначение цветов, символизирующих: зелёный как цвет зелени весны, цвет ислама и возрождения; белый цвет как цвет чистоты; красный цвет как зрелость, энергию, силы и жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU