В Татарстане экс-директора школы-интерната для детей инвалидов заподозрили в мошенничестве

20 Май 2020 2020-05-20T18:08:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело по статье "Мошенничество" было возбуждено в отношении 66-летней экс-директора "Лаишевской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья".

Как полагает следствие, в 2015 году подозреваемая под предлогом приобретения у индивидуального предпринимателя подарочных парфюмерных наборов для поздравлений взяла из кассы интерната 28 тысяч рублей. Эти средства перевели на счет ИП, а затем они были обналичены и переданы лично в руки директора интерната. А та их уже потратила по своему усмотрению, сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU