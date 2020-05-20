2020-05-20T09:09:01+03:00
Происшествия

В Татарстане отец избивал сына и закрывал в гараже за то, что тот обещал рассказать матери о его измене

Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего"
Лика ИСАЕВА
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Возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего ребенкаВозбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего ребенкаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Фигурантом уголовного дела по статье "Истязание несовершеннолетнего" 37-летний житель Зеленодольска стал после того, как в правоохранительные органы обратилась его жена. Она рассказала полицейским и следователю о том, как ее муж издевался над их 12-летнем сыном, избивал его и даже закрывал одного в гараже.

Причиной столь жестокого поведения мужчины стали жалобы от учителей мальчика на его плохое поведение на уроках. Кроме того, сын сообщил отцу, что собирается рассказать матери о том, что мужчина завел любовницу. Все это стало поводом для применения насилия - в сентябре-ноябре 2019 года отец избил мальчика обрезком каната и закрыл его одного в гараже.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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