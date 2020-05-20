2020-05-20T10:04:54+03:00
Происшествия

В Татарстане дальнобойщик расправился со своим коллегой

Потерпевший скончался от четырех ударов ножом
Лика ИСАЕВА
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Мужчина напал на коллегу с ножомМужчина напал на коллегу с ножомФото: Александр ЧЕРНОВ
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Уголовное дело по статье "Убийство" было возбуждено в Набережных Челнах в отношении 60-летнего жителя Омской области.

По версии следствия, все началось 18 мая, когда злоумышленник приехал и заселился в одном из хостелов Набережных Челнов. Там же уж некоторое время проживал его коллега - 48-летний дальнобойщик из Омской области. Встречу товарищи, работавшие на одном автопредприятии, решили обмыть, и спустя некоторое время мужчины поругались. Тот, что помоложе, решил, что старший коллега приехал по заданию начальства проверить его на трезвость.

Дальнобойщики подрались, а потом легли спать. Через некоторое время злоумышленник решил перебраться в свой припаркованный рядом грузовик, но, услышав шум во время сбора вещей, проснулся его молодой товарищ. Он начал требовать, чтобы тот остался.

- Подозреваемый взял нож и нанес ему четыре удара в шею и грудную клетку, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

На шум борьбы проснулись другие жильцы хостела и вызвали медиков и полицию. Но спасти потерпевшего не удалось – он скончался в карете "скорой помощи".

Свою вину задержанный признал. На время следствия он отправлен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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