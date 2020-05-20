В Татарстане вернувшийся с работы отец нашел тела 8-летнего сына и его матери
Уголовное дело по факту убийства ребенка было возбуждено днем 19 мая в Альметьевске. Местный житель, вернувшись домой с работы, открыл дверь своими ключами - она была заперта изнутри. В комнате он обнаружил тело своего восьмилетнего сына. По предварительным данным, мальчика задушили. Тело его 38-летней матери также находилось в квартире, она, по версии следствия, свела счеты с жизнью.
Как полагают следователи, женщина после расправы над сыном оставила прощальную записку мужу.
- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", - сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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