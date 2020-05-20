2020-05-20T08:11:59+03:00
Происшествия

В Татарстане вернувшийся с работы отец нашел тела 8-летнего сына и его матери

По предварительным данным, после убийства ребенка женщина покончила с собой
Лика ИСАЕВА
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Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнегоВозбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнегоФото: Из материалов пресс-службы
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Уголовное дело по факту убийства ребенка было возбуждено днем 19 мая в Альметьевске. Местный житель, вернувшись домой с работы, открыл дверь своими ключами - она была заперта изнутри. В комнате он обнаружил тело своего восьмилетнего сына. По предварительным данным, мальчика задушили. Тело его 38-летней матери также находилось в квартире, она, по версии следствия, свела счеты с жизнью.

Как полагают следователи, женщина после расправы над сыном оставила прощальную записку мужу.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", - сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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