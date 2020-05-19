19 Май 2020 2020-05-19T15:18:05+03:00

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Как передает интернет-ресурс «Итиль», в Татарстане увеличилось количество желающих работать в госсекторе на фоне кризиса. Об этом заявила руководитель пресс-службы HeadHunter-Поволжье Александра Севостьянова.

- В этой сфере выросла и конкуренция, - пишет ресурс. - Среди соискателей больше всего людей в возрасте от 26 до 35 лет. Средняя ожидаемая заработная плата — 30 тысяч рублей.

- На фоне кризиса многим соискателям работа в государственных структурах представляется более стабильной, чем в коммерческом секторе. Это подтверждают и исследования: среди основных положительных сторон работы в государственных органах соискатели наиболее часто упоминают такие критерии, как стабильность и постоянство, а также полное соблюдение Трудового кодекса, - говорит Севостьянова. - Логично. Это 5 лет назад было модно открывать бар, магазин, кальянную, что угодно, лишь бы бравировать гордым званием «предприниматель». Сейчас таких предпринимателей приходится выручать государству, при этом не рассчитывая на благодарность.