2020-05-19T18:20:49+03:00
Происшествия

В Татарстане на 12 лет осудили мужчину, 20 раз ударившего ножом дочь подруги

Его отправили в колонию особого режима
Лика ИСАЕВА
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Суд Алексеевского района вынес обвинительный приговор неоднократно судимому 35-летнему жителю города Нефтекамска Башкортостан, обвиняемому в"Покушение на убийство с особой жестокостью, из хулиганских побуждений".

Все произошло 24 августа 2019 года, когда он остался вместе с несовершеннолетними дочерьми своей сожительницы в ее частном доме в селе Подлесная Шантала Алексеевского района Татарстана. Он приехал к подруге в гости и она, попросив приглядеть за 7-летней и 16-летней девочками, по работе уехала в Казань. Ночью гость напал на старшую девушку, ударив ее ножом 20 раз. Поняв, что она еще жива, злоумышленник попытался задушить ее при помощи подушки, но жертва так отчаянно сопротивлялась, что сумела оттолкнуть нападавшего и сбежала.

- Свою вину мужчина полностью признал, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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