"Рубин" вошел в число 14 самых странных чемпионов футбольной Европы

19 Май 2020 2020-05-19T14:56:25+03:00

В одном ряду с казанским клубом оказались английский "Блэкберн", французский "Нант", немецкий "Кайзерслаутерн" и испанский "Депортиво"

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Интернет-ресурс Squawka составил рейтинг футбольных клубов, которые сенсационно выиграли чемпионаты свих стран за последние 30 лет. В число 14 команд попал казанский "Рубин", который выигрывал титул сильнейшей команды России в 2008 и 2009 годах.

По данным интернет-издания, "Рубин" рассчитывал широко отметить 50-летний юбилей клуба. Под эти цели Курбану Бердыеву выделили серьезные деньги на трансферы. "Рубин" собрал крепкий коллектив и захватил лидерство с первых туров, так и не подпустив к себе соперников.

Кроме "Рубина" в рейтинг попали английский "Блэкберн", ставший чемпионом страны в 1995 году, французский "Нант" (1995), немецкий "Кайзерслаутерн" (1998), бельгийский "Генк" (1999), испанский "Депортиво ла Корунья" (2000), португальская "Боавишта" (2001), немецкий "Вольфсбург" (2009), голландский "АЗ Алкмар" (2009), турецкий "Бурсаспор" (2010), голландский "Твенте" (2010), французский "Монпелье" (2012), английский "Лестер" (2016) и греческий ПАОК (2019).

ИСТОЧНИК KP.RU