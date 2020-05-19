"Ак Барс" подписал сына Дмитрия Квартальнова
17-летний хоккеист перебрался в Казань из московского "Спартака"
Фото: ХК "Ак Барс".
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Казанский "Ак Барс" сделал очередное приобретение в межсезонье. Так, ряды татарстанской команды пополнил 17-летний нападающий Александр Квартальнов, перешедший из московского "Спартака". Пока юный форвард будет выступать в МХЛ за казанский "Ирбис".
В сезоне 2019/20 Квартальнов дебютировал в МХЛ − сыграл 28 матчей за МХК "Спартак", в которых забросил 2 шайбы и отдал 3 результативных передачи при показателе полезности -1.
ИСТОЧНИК KP.RU