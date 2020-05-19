"Ак Барс" подписал сына Дмитрия Квартальнова

19 Май 2020 2020-05-19T20:17:26+03:00

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Казанский "Ак Барс" сделал очередное приобретение в межсезонье. Так, ряды татарстанской команды пополнил 17-летний нападающий Александр Квартальнов, перешедший из московского "Спартака". Пока юный форвард будет выступать в МХЛ за казанский "Ирбис".

В сезоне 2019/20 Квартальнов дебютировал в МХЛ − сыграл 28 матчей за МХК "Спартак", в которых забросил 2 шайбы и отдал 3 результативных передачи при показателе полезности -1.

ИСТОЧНИК KP.RU