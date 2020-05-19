В Набережных Челнах мужчина перевел 7.3 миллиона рублей за автомобиль "Тесла"

19 Май 2020 2020-05-19T21:21:33+03:00

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Остался без крупной суммы денег житель автограда, решивший купить автомобиль "Тесла". Объявление о продаже иномарки мужчина увидел на сайте, и позвонил продавцу. Переговоры вышли недолгими, уточнив интересующие его вопросы, житель Набережных Челнов изъявил желание приобрести иномарку, но продавец потребовал предоплату. Ничего не подозревающий покупатель перевел ему 7,3 миллиона рублей. Сразу после этого продавец перестал выходить на связь.

Прождав несколько дней, челнинец обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере", сообщили собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU