2020-05-19T16:10:08+03:00
Общество

В Марий Эл построят инфекционный корпус Детской республиканской больницы

Разработка его проектно-сметной документации обойдется в 3,8 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Планируемый срок строительства инфекционного отделения ДРКБ – 2022-2023 годы.Планируемый срок строительства инфекционного отделения ДРКБ – 2022-2023 годы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Марий Эл планируют построить инфекционный корпус Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ). Уже началась разработка его проектно-сметной документации, которая обойдется региону в 3,8 миллионов рублей. Контракт заключен в рамках реализации регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".

- Необходимость строительства такого корпуса для оказания стационарной специализированной медицинской помощи детям всей республики, страдающим инфекционными заболеваниями, назрела давно, - объясняют в местном Минздраве. - В настоящее время специализированная помощь такого типа оказывается детям в инфекционном стационаре детской городской больницы Йошкар-Олы и в четырех инфекционных отделениях центральных районных больниц.

Планируемый срок строительства инфекционного отделения ДРКБ – 2022-2023 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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