В Марий Эл построят инфекционный корпус Детской республиканской больницы
В Марий Эл планируют построить инфекционный корпус Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ). Уже началась разработка его проектно-сметной документации, которая обойдется региону в 3,8 миллионов рублей. Контракт заключен в рамках реализации регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".
- Необходимость строительства такого корпуса для оказания стационарной специализированной медицинской помощи детям всей республики, страдающим инфекционными заболеваниями, назрела давно, - объясняют в местном Минздраве. - В настоящее время специализированная помощь такого типа оказывается детям в инфекционном стационаре детской городской больницы Йошкар-Олы и в четырех инфекционных отделениях центральных районных больниц.
Планируемый срок строительства инфекционного отделения ДРКБ – 2022-2023 годы.
ИСТОЧНИК KP.RU