2020-05-19T14:08:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане колледжи и техникумы могут вернуться к очному обучению

При этом их студентам и сотрудникам нужно будет соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы из-за угрозы коронавируса
Алина ГАБДУЛИНА
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Учреждения среднего профессионального образования завершат учебный год только 30 июня.Учреждения среднего профессионального образования завершат учебный год только 30 июня.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Учреждения среднего профессионального образования завершат учебный год только 30 июня. В связи с этим Минобразования Татарстана разрешило колледжам и техникумам возобновить очное обучение. При этом их студентам и сотрудникам нужно будет соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы из-за угрозы коронавируса.

- Сейчас остро стоит вопрос проведения всех видов практических работ, требующих выполнения студентами заданий непосредственно в мастерских, лабораториях, на производственных участках, - объяснили причину такого решения в ведомстве.

Напомним, с середины марта, школы, колледжи и вузы Татарстана работали в дистанционном режиме из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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