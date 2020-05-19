Украина ввела санкции против Академии наук Татарстана

19 Май 2020 2020-05-19T19:19:34+03:00

Они, кроме всего прочего, подразумевают прекращение культурного обмена и научного сотрудничества

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Украина ввела санкции против ряда музеев и организаций России. В указе, подписанном президентом страны Владимиром Зеленским, наряду с МГУ, Эрмитажем, Пушкинским музеем и Институтом востоковедения РАН есть и Академия наук Татарстана.

Отметим, что санкции подразумевают под собой блокировку активов, вывод капитала за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов.

ИСТОЧНИК KP.RU