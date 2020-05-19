Жители Чебоксар могут лишиться безлимитных проездных

19 Май 2020 2020-05-19T13:45:43+03:00

Слова «на неограниченное количество поездок» в постановлении о тарифах могут быть заменены на «для проезда»

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Чиновники Чебоксар предложили внести изменения в постановление горадминистрации о порядке установления тарифов на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте. Так, слова «на неограниченное количество поездок» могут быть заменены на «для проезда». Соответствующий проект постановления появился на сайте мэрии.

Не исключено, что в случае принятия предложения горожане могут остаться без безлимитных проездных.

ИСТОЧНИК KP.RU