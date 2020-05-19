После пандемии коронавируса в Чебоксарах могут появиться онлайн-садики

19 Май 2020 2020-05-19T18:02:58+03:00

Администрация Чебоксар говорит, что в проекте много плюсов и для родителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Из-за пандемии коронавируса школы и вузы России перешли на дистанционное обучение. А воспитанники детских садов и вовсе были полностью предоставлены родителям. В Чебоксарах, правда, воспитатели начали проводить занятия с малышами онлайн.

Если проект оценят горожане, он будет развиваться и дальше. В нем смогут участвовать дети, которые ждут свои очереди в детсад или те, кто хочет заниматься дистанционно.

Администрация Чебоксар говорит, что в проекте много плюсов как для детей (новые игры, интересные сказки, мастер-классы, виртуальные экскурсии), так и для их родителей (консультации психологов и специалистов, общественная активность, общение в прямом эфире с воспитателем, рекомендации по дошкольному образованию, возможность участия во всероссийских конкурсах).

Голосование за проект «Онлайн-детский сад» запущено на портале «Открытый город».

ИСТОЧНИК KP.RU